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Луценко каже, що Паршов перед вбивством Вороненкова був у Донецьку

Генпрокурор впевнений, що вбивство Вороненкова було замовлено в Кремлі
Вбивця екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, колишній нацгвардієць Павло Паршов, 6 березня перебував на території окупованого Донбасу і мав контакти з проросійськими бойовиками.
Луценко каже, що Паршов перед вбивством Вороненкова був у Донецьку Юрій Луценко. Фото: podrobnosti.ua

Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Liga.net.

"6 березня кілер перебував на тимчасово окупованій території, а саме в Донецьку... Нацгвардійцям України заборонено перебувати в цьому районі. Ми обшукали квартиру, де він був з двома людьми... Крім того, у кілера були зв'язки з терористами в зонах, які Україна не контролює", - розповів Луценко.

Все це, за його словами, дає підстави підозрювати, що вбивство Вороненкова було замовлено в Кремлі.

Луценко нагадав, що Вороненков збирався дати свідчення проти екс-президента-втікача Віктора Януковича.

"Свідок Вороненков, звичайно, загинув не через ті заяви, які вже зробив, а через ті, які збирався зробити", - вважає генпрокурор.

Луценко повідомив також, що екс-депутат збирався заснувати в Україні центр з розслідування корупції в ФСБ.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

 

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02 04 2017 11:38
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