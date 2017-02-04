Луценко каже, що Паршов перед вбивством Вороненкова був у Донецьку
Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Liga.net.
"6 березня кілер перебував на тимчасово окупованій території, а саме в Донецьку... Нацгвардійцям України заборонено перебувати в цьому районі. Ми обшукали квартиру, де він був з двома людьми... Крім того, у кілера були зв'язки з терористами в зонах, які Україна не контролює", - розповів Луценко.
Все це, за його словами, дає підстави підозрювати, що вбивство Вороненкова було замовлено в Кремлі.
Луценко нагадав, що Вороненков збирався дати свідчення проти екс-президента-втікача Віктора Януковича.
"Свідок Вороненков, звичайно, загинув не через ті заяви, які вже зробив, а через ті, які збирався зробити", - вважає генпрокурор.
Луценко повідомив також, що екс-депутат збирався заснувати в Україні центр з розслідування корупції в ФСБ.
Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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