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Порошенко підписав закон, що надає статус учасників бойових дій воїнам ОУН-УПА

В Україні мешкає 1201 учасник боротьби за незалежність у 20-му столітті
На сайті Верховної Ради вказано, що глава держави підписав і повернув до парламенту відповідний закон 8519.
Порошенко підписав закон, що надає статус учасників бойових дій воїнам ОУН-УПА Фото: president.gov.ua

Так, статус УБД за законом отримають військові:

  • Української повстанської армії (УПА),
  • УПА отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ",
  • Української народної революційної армії (УНРА),
  • Збройних підрозділів Організації українських націоналістів (ОУН).

У пояснювальній записці йдеться, що, за даними ОУН-УПА, станом на 23 травня 2018 року в Україні мешкає 1201 учасник боротьби за незалежність у 20-му столітті.

Згідно з іншим законом "Про статус ветеранів", учасникам бойових дій (зокрема, і на Донбасі) призначаються такі пільги: безоплатні ліки за рецептом, 75% квартплата за окремих умов, щорічне медобстеження, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, позика на будівництво будинку, позачергове влаштування до закладів соціального захисту.

6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".

 
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23 12 2018 15:30
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