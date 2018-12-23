НОВИНИНа сайті Верховної Ради вказано, що глава держави підписав і повернув до парламенту відповідний закон 8519.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко підписав закон, що надає статус учасників бойових дій воїнам ОУН-УПА
В Україні мешкає 1201 учасник боротьби за незалежність у 20-му столітті
Фото: president.gov.ua
Так, статус УБД за законом отримають військові:
- Української повстанської армії (УПА),
- УПА отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ",
- Української народної революційної армії (УНРА),
- Збройних підрозділів Організації українських націоналістів (ОУН).
У пояснювальній записці йдеться, що, за даними ОУН-УПА, станом на 23 травня 2018 року в Україні мешкає 1201 учасник боротьби за незалежність у 20-му столітті.
Згідно з іншим законом "Про статус ветеранів", учасникам бойових дій (зокрема, і на Донбасі) призначаються такі пільги: безоплатні ліки за рецептом, 75% квартплата за окремих умов, щорічне медобстеження, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, позика на будівництво будинку, позачергове влаштування до закладів соціального захисту.
6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".
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23 12 2018 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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