Воїни ОУН та УПА отримали статус учасника бойових дій
Так, статус УБД за законом отримають військові:
Української повстанської армії (УПА),
УПА отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ",
Української народної революційної армії (УНРА),
Збройних підрозділів Організації українських націоналістів (ОУН).
Законопроект 8519 ухвалили 244 голосами депутатів.
За даними ОУН-УПА, станом на 23 травня 2018 року в Україні налічувалося 1201 учасників боротьби за незалежність, йдеться у пояснювальній записці.
Відтепер статус учасника бойових дій матимуть не лише колишні військові Радянської Армії, а й воїни інших армій 20 століття.
Згідно з іншим законом "Про статус ветеранів", учасникам бойових дій (зокрема, і на Донбасі) призначаються такі пільги: безоплатні ліки за рецептом, 75% квартплата за окремих умов, щорічне медобстеження, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, позика на будівництво будинку, позачергове влаштування до закладів соціального захисту.
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