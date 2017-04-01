Порошенко погодив закон про дострокову пенсію для учасників АТО
Документом вносяться зміни в закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення при наявності страхового стажу не менш ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, повідомляє прес-служба Президента.
Таке саме право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, які були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань і правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, волонтери, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО.
Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам зазначених категорій громадян, які загинули або зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО, забезпеченні її проведення також надається право на призначення пенсії за віком.
Закон набуває чинності через місяць з дня його опублікування.
Відзначимо, що пенсійний вік для чоловіків в Україні становить 60 років. Піти на пенсію в 2017 році зможуть жінки, народжені з 1 квітня по 30 вересня 1959 року (у 58 років, з квітня по кінець вересня 2017 року).
Нагадаємо, що 1-го січня, набув чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким вводиться накопичувальна пенсійна система.
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