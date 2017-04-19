Порошенко порівняв Росію з крокодилом із висловлювання Черчилля
Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Лондоні, інформує "112.ua".
"Черчилль сказав у січні 1942-го: "Кожен сподівається, що якщо він удосталь нагодує крокодила, крокодил з'їсть його пізніше за інших". Є одне місце, де ці слова особливо актуальні – це Україна, і цей крокодил, якого багато хто хотів би погодувати, щоб він не з'їв їх сьогодні, – це Росія. Вони сподіваються, якщо Росія задовольнить свій апетит, то вона не буде поширювати свій вплив далі. Але я хочу переконати їх: Росія не наїсться. Вона не вірить у демократію і права людини, вона вірить у домінування над світом і зону впливу, вона не грає за правилами", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.
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