Порошенко порівняв Росію з крокодилом із висловлювання Черчилля

Черчилль сказав у січні 1942-го: "Кожен сподівається, що якщо він удосталь нагодує крокодила, крокодил з'їсть його пізніше за інших"

Президент України Петро Порошенко порівняв Росію з крокодилом із висловлювання екс-прем'єра Великої Британії Вінстона Черчилля.

Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Лондоні, інформує "112.ua".

"Черчилль сказав у січні 1942-го: "Кожен сподівається, що якщо він удосталь нагодує крокодила, крокодил з'їсть його пізніше за інших". Є одне місце, де ці слова особливо актуальні – це Україна, і цей крокодил, якого багато хто хотів би погодувати, щоб він не з'їв їх сьогодні, – це Росія. Вони сподіваються, якщо Росія задовольнить свій апетит, то вона не буде поширювати свій вплив далі. Але я хочу переконати їх: Росія не наїсться. Вона не вірить у демократію і права людини, вона вірить у домінування над світом і зону впливу, вона не грає за правилами", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.