Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року
"Закликаю, як ви напевно і очікували, внести і узгодити зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийнятя рішення, щоб не було відчуття що воно спрямовано проти вас, ухвалимо його з 1 січня 2020 року, для депутатів вже нової Верховної Ради. Можливо, це буде ефективніше", - заявив глава держави під час щорічного звернення до Верховної Ради.
Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.
Нагадаємо, що в 2015 році в Раду був внесений проект закону №1776, яким Президент Петро Порошенко запропонував скасувати недоторканність народних депутатів і суддів. При цьому в Конституції повинна залишитися норма про те, що нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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