ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко привітав завершення переговорів між Радою ЄС, Єврокомісією та Європарламентом щодо скасування візових вимог для громадян України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко привітав досягнення домовленостей в ЄС щодо безвізу для України
"Формальний, але важливий крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення"
Петро Порошенко. Фото: obozrevatel.com
"Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС. Формальний, але важливий крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення! Тепер слово за Європарламентом та Радою ЄС", - заявив він в своєму мікроблогу в Twitter.
Нагадаємо, що 28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців. У четвер, 2 березня, рішення має затвердити комітет постійних представників при Раді ЄС.
Напередодні Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами, після остаточного набуття якого Україна може отримати безвізовий режим з ЄС.
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28 02 2017 22:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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