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Порошенко привітав досягнення домовленостей в ЄС щодо безвізу для України

"Формальний, але важливий крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення"
Президент України Петро Порошенко привітав завершення переговорів між Радою ЄС, Єврокомісією та Європарламентом щодо скасування візових вимог для громадян України.
Порошенко привітав досягнення домовленостей в ЄС щодо безвізу для України Петро Порошенко. Фото: obozrevatel.com

"Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС. Формальний, але важливий крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення! Тепер слово за Європарламентом та Радою ЄС", - заявив він в своєму мікроблогу в Twitter.

Нагадаємо, що 28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців. У четвер, 2 березня, рішення має затвердити комітет постійних представників при Раді ЄС.

Напередодні Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами, після остаточного набуття якого Україна може отримати безвізовий режим з ЄС.

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28 02 2017 22:35
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