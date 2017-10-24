Порошенко скаржиться на зрадофілів у ЗМІ
"Наше інформаційне поле, на жаль, трохи орієнтоване на негатив. Іноді, щоб про позитивну подію повідомили в ефірі, стрічку повинен перерізати можновладний чиновник, інакше про подію просто промовчать. І навіть я не завжди можу допомогти. Хочу навести приклад: нещодавно я в одній із західних областей відкривав досить велике підприємство, на тисячі і тисячі робочих місць. Для двох центральних каналів це було нецікаво. І мені передали, що вони не згадали про це в сюжеті і виявилося, що, з погляду редакторів, це була б реклама. А інвестор, який створює тисячі робочих місць, повинен за цю рекламу заплатити", - заявив на Раді регіонального розвитку Петро Порошенко, що зібралася в Києві у вівторок.
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Нагадаємо, що раніше Порошенко дорікнув у зрадофільстві Громадській раді доброчесності, не задоволеній кандидатами у Верховний Суд.
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