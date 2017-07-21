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Порошенко: українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни

Запевнення Лукашенка пов'язані з майбутніми російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід - 2017"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко гарантував Україні безпеку з півночі.
Порошенко: українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни Фото:i.lb.ua

"Сьогодні я в черговий раз отримав запевнення, що територія дружньої Україні Республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", - заявив Президент України Петро Порошенко після зустрічі з главою Білорусі, інформує LB.ua.

Запевнення Лукашенка пов'язані  з майбутніми російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід - 2017". Міністр оборони України Степан Полторак 21 липня заявив, що вони будуть надзвичайно потужними і потенційно можуть стати основою для російського вторгнення не тільки в Україні, але і в інші країни Європи.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом в Україну.

 

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