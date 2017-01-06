Порошенко узаконив приватизацію житла в гуртожитках

Серед умов, які надають право на приватизацію - відсутність іншого свого житла та фактичне проживання в гуртожитку не менше п'яти років

Відтепер українці зможуть приватизовувати житло в гуртожитках.

Глава України Петро Порошенко підписав закон, яким дозволив приватизовувати житло у гуртожитках. Це право матимуть люди, у яких є договір оренди та трудові відносини з підприємством, на балансі якого перебуває гуртожиток, - повідомляється на сайті ВРУ.

Серед умов, які надають право на приватизацію - відсутність іншого свого житла та фактичне проживання в гуртожитку не менше п'яти років.

Варто зазначити, що право на приватизацію поширюється на приміщення в гуртожитках, побудованих в радянські часи на загальнодержавні кошти, в тому числі за рахунок державних і колективних підприємств та організацій.

Також можна приватизовувати приміщення, включені до статутних капіталів (фондів) господарських товариств та інших організацій, створених в процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних або комунальних підприємств, в тому числі ті, які в подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала ухвалення в другому читанні законопроекту №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та вдосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)".