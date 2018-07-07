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Порошенко відкриє в Польщі меморіал загиблим від рук Армії Крайової українцям

Натомість президент Польщі відвідає Луцьк, де візьме участь у месі по загиблим під час Волинської трагедії полякам
Президент України Петро Порошенко 8 липня відвідає з робочим візитом Польщу, де відкриє меморіал пам'яті українців, які загинули від рук так званих польських "селянських батальйонів" і підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
Порошенко відкриє в Польщі меморіал загиблим від рук Армії Крайової українцям Фото: ukrinform.ua

У прес-службі президента зазначили, що програмою візиту до Польщі 8 липня передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де глава держави відкриє Меморіал пам'яті українців, які загинули від рук польських "селянських батальйонів" та підрозділів Армії Крайової у 1944 році. Президент України візьме участь у богослужінні за загиблими українцями, а також зустрінеться з представниками української громади Польщі.

Петро Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Водночас у прес-службі президента Польщі Анджея Дуди розповіли, що 8 липня Дуда відвідає Луцьк, де в Соборі святих апостолів Петра і Павла візьме участь у месі по полякам, які загинули під час Волинської трагедії.

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07 07 2018 18:55
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