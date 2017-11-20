Порошенко вніс у Раду законопроект про дипломатичну службу
"Прийняття закону не менш важливо, ніж побудова оборонної стратегії та затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня і реформування армії. Це теж наша армія, але вже на іншому фронті – фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію союзу коаліції на підтримку України, і продовження санкцій, і рух реформування нашої країни в Європу", - глава держави написав на сторінці у Facebook.
За словами Порошенка, документ підвищить престижність роботи дипломатів, а також реформує дипслужбу до сучасних світових стандартів.
У прес-службі президента заявляють, що основним завданням проекту закону є встановлення правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру.
"Законопроект визначає правовий статус таких осіб (дипломатів, - ред.), особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкова умова проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, в даний час на сайті парламенту законопроекта немає.
Раніше спікер Ради Андрій Парубій запевнив, що як тільки законопроект про дипслужбу буде внесений, депутати розглянуть його як можна швидше.
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