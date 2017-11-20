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Порошенко вніс у Раду законопроект про дипломатичну службу

Президент підкреслив важливість розгляду документа як невідкладного
Президент України Петро Порошенко пропонує парламенту розглянути законопроект про дипломатичну службу, документ він вніс до Верховної Ради як невідкладний.
Порошенко вніс у Раду законопроект про дипломатичну службу Фото: ap.org

"Прийняття закону не менш важливо, ніж побудова оборонної стратегії та затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня і реформування армії. Це теж наша армія, але вже на іншому фронті – фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію союзу коаліції на підтримку України, і продовження санкцій, і рух реформування нашої країни в Європу", -  глава держави написав на сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, документ підвищить престижність роботи дипломатів, а також реформує дипслужбу до сучасних світових стандартів.

У прес-службі президента заявляють, що основним завданням проекту закону є встановлення правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру.

"Законопроект визначає правовий статус таких осіб (дипломатів, - ред.), особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкова умова проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, в даний час на сайті парламенту законопроекта немає.

Раніше спікер Ради Андрій Парубій запевнив, що як тільки законопроект про дипслужбу буде внесений, депутати розглянуть його як можна швидше.

 
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20 11 2017 12:16
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