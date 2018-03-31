Порошенко вважає прихильників "Північного потоку-2" спільниками Росії

Порошенко заявив, що для Росії "Північний потік-2" є "інструментом політичного тиску"

Президент України Петро Порошенко вважає прихильників будівництва трубопроводу "Північного потоку-2", який повинен з'єднати Росію і Німеччину, спільниками Російської Федерації.

За словами Порошенка, прихильники "Північого потоку-2" є "спільниками Росії в її гібридної війні", повідомляє DW.

Глава держави також зазначив, що справа про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля спричинить за собою наслідки для прокладки трубопроводу.

"Для Росії "Північний потік-2" - це інструмент політичного тиску", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко зазначив, що будівництво "Північного потоку-2" являє собою "серйозну небезпеку" для України, оскільки Україна щороку втрачатиме 2 млрд доларів зборів. Порошенко припустив, що російський концерн "Газпром" за наявності трубопроводу зменшить обсяги поставок газу в Україну.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Додамо, що канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна також підтримує побудову газопроводу "Північний-потік-2".

Відзначимо, що 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.