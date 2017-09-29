Порошенко виступив за створення електронної системи контролю за обігом деревини
Про це голова держави заявив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє сайт президента.
За словами Порошенка, робота єдиної державної системи повинна поширюватися на всі лісові господарства.
"Єдина державна система обліку деревини повинна бути поширена на всі без винятку лісові угіддя. Кожна колода або партія деревини повинна мати спеціальну бирку", - заявив він.
Глава держави зазначив, що правоохоронні органи мають відповідні повноваження для протидії вирубленню лісів. У цьому питанні вони повинні взаємодіяти з фіскальними органами, екологічною інспекцією та місцевою владою.
Окремо президент наголосив, що стандарти лісової галузі мають бути єдиними для лісових господарств інших відомств - Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики, підприємств комунальної власності.
Нагадаємо, що за інформацією ГПУ, за минулий рік Україна втратила від незаконної вирубки лісу 67 млн грн.
Верховна Рада 23 травня 2017 року внесла зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються охорони пралісів згідно з рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат.
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