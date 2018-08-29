Порошенко задекларував ще 31,8 млн гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал"
28 серпня президент задекларував 31 млн 777 тис. гривень дивідендів від цього інвестфонду, а раніше в липні-серпні - більш 34,7 млн гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", свідчать дані Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: НАЗК
До цього в 2018 році Порошенко декларував суттєві зміни в майновому стані на суму 9,3 млн гривень.
Зазначимо, що "Прайм Ессетс Кепітал" був створений в 2005 році і Порошенко є його кінцевим бенефіціаром.
Таким чином, сумарно задекларований главою держави дохід за поточний рік станом на середу становить майже 76 млн гривень, що в 4,5 рази вище, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн гривень.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку недостовірних даних під час повних перевірок декларацій голови Верховної Ради Андрія Парубія, заступника голови ВР Оксани Сироїд, міністра Кабміну Олександра Саєнка, міністра освіти Лілії Гриневич та інших.
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