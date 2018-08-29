Порошенко задекларував ще 31,8 млн гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал"

28 серпня президент задекларував 31 млн 777 тис. гривень дивідендів від цього інвестфонду, а раніше в липні-серпні - більш 34,7 млн гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", свідчать дані Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: НАЗК

До цього в 2018 році Порошенко декларував суттєві зміни в майновому стані на суму 9,3 млн гривень.

Зазначимо, що "Прайм Ессетс Кепітал" був створений в 2005 році і Порошенко є його кінцевим бенефіціаром.

Таким чином, сумарно задекларований главою держави дохід за поточний рік станом на середу становить майже 76 млн гривень, що в 4,5 рази вище, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн гривень.