Порошенко затвердив основні показники держоборонзамовлення на 2017-2019 роки

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки", підписавши відповідний указ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки", - йдеться в указі №31/2017, інформує УНН.

Контроль за виконанням рішення, відповідно до документу, Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко 27 січня заявив, що оборонний комплекс країни в 2016 році показав свою ефективність, незважаючи на труднощі з фінансуванням.