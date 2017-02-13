ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки", підписавши відповідний указ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко затвердив основні показники держоборонзамовлення на 2017-2019 роки
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Петро Порошенко Фото: president.gov.ua
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки", - йдеться в указі №31/2017, інформує УНН.
Контроль за виконанням рішення, відповідно до документу, Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко 27 січня заявив, що оборонний комплекс країни в 2016 році показав свою ефективність, незважаючи на труднощі з фінансуванням.
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13 02 2017 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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