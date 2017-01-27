Оборонний комплекс України в 2016 році спрацював на тверду "четвірку", - Порошенко
Про це інформує прес-служба глави держави.
"Видатки загального фонду держбюджету, які становили близько 58% від загального обсягу фінансування були профінансовані на 100%, а видатки спеціального фонду були профінансовані менш ніж на 1%. Але незважаючи на це, протягом 2016-го оборонний комплекс України спрацював на тверду "четвірку", на тверде "добре", - сказав Порошенко на засіданні Ради національної безпеки й оборони.
Він нагадав, що в минулому році на озброєння Збройних сил було прийнято 17 нових або глибоко модернізованих зразків зброї та військової техніки. Серед них - новий санітарний бронетранспортер БТР-4, новий ремонтний БТР-4-РМ, спеціальна апаратна СА-10В, новий кулемет і багато іншого. Президент констатував: "У військах вже добре оцінили перший дослідний досвід експлуатації новітнього озброєння".
За його словами, у зоні бойових дій також була проведена дослідна експлуатація БТР-3. Крім того, що цей бронетранспортер дуже добре проявив себе під час бойових дій, він має величезний експортний потенціал. Проходить також дослідну експлуатацію і тактико-бойова колісна машина "Дозор-Б".
Глава держави нагадав, що лише 2,5 роки тому Україна не мала на озброєнні жодного ефективного безпілотного літального апарату. Зараз ситуація змінилася, зазначив він.
Особливу увагу Петро Порошенко звернув на те, що державний концерн "Укроборонпром" в ініціативному порядку за рахунок власного ресурсу минулого року створив низку інноваційних зразків нових ракет, у тому числі РС-80, безпілотний авіаційний комплекс "Горлиця", "Фантом". Також були розроблені бойові модулі для бронетехніки, які дуже добре себе показали в бою, додав президент.
Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" заявили, що в Україні немає грошей на новітню військову техніку.
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