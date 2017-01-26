В "Укроборонпромі" заявили, що в Україні немає грошей на новітню військову техніку
Через відсутність державних коштів "Укроборонпром" змушений відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу Львівського бронетанкового заводу, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
"Станом на сьогодні можливості "Укрборонпрому" в кілька разів перевищують можливості державного бюджету України. Так, ми виконали державне оборонне замовлення на 100%, тобто віддали армії все, що вона замовляла... Але держава здатна закривати лише мінімальні потреби, без інвестицій у виробництво, без інвестицій у технології", – зазначили в Концерні.
В "Укроборонпромі" додають, що роблять все можливе, щоб мінімізувати збиток від нестачі бюджетних коштів.
"Інвестиції, спільні підприємства, трансферт технологій, наукові розробки – це ті інструменти, які підтримують конкурентоспроможність нашої оборони. Завдяки внутрішнім ресурсам ми самі, без державної допомоги вийшли на розробку і виробництво таких новинок, як "Дозор", "Фантом", "Горлиця", – зазначили в Держконцерні.
У бюджеті на 2017 рік закладено на нацбезпеку й оборону 130 млрд гривень, або 5% від ВВП. Це більше, ніж минулого року на 13,8%.
Зокрема бюджет Міноборони в 2017 році виріс на 15% - до 64,4 млрд гривень. З них приблизно 6,5 млрд передбачено на зброю і техніку, на забезпечення діяльності ЗСУ та підготовку військ – 52 млрд, на лікування і реабілітацію військових – 1,92 млрд. Розвідка МОУ може розраховувати на 1,403 млрд (на 300 млн більше, ніж у 2016-му).
За словами міністра оборони України Степана Полторака, грошей, закладених у бюджет на оборону, достатньо для утримання, однак не повністю - для розвитку.
Нагадаємо, що "Укроборонпром" повністю розірвав будь-яку співпрацю із російського авіакомпанією "Волга-Днєпр".
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