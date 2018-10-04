Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко заявив про запуск виробництва ракетного комплексу "Вільха"

0 квітня на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха"
Президент Петро Порошенко розповів про початок виробництва ракетного комплексу "Вільха".
Порошенко заявив про запуск виробництва ракетного комплексу "Вільха" Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Вітаю розробників ракетного комплексу "Вільха" з початком державних випробувань! Після завершення випробувань Україна розпочне серійне виробництво цього надпотужного комплексу", - заявив президент.

10 квітня на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

У січні 2018 року президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".

22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 22:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.