Порошенко заявив про запуск виробництва ракетного комплексу "Вільха"

Президент Петро Порошенко розповів про початок виробництва ракетного комплексу "Вільха".

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Вітаю розробників ракетного комплексу "Вільха" з початком державних випробувань! Після завершення випробувань Україна розпочне серійне виробництво цього надпотужного комплексу", - заявив президент.

10 квітня на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

У січні 2018 року президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".

22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.