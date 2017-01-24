Порошенко заявив, що Україна може відповісти на кібератаки Росії

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна здатна гідно відповісти на кібератаки Росії.

"Росія здійснює кібератаки не тільки проти України, що було підтверджено. І у нас є дуже сильний кіберпідрозділ, тому Україна може контратакувати", - заявив президент під час зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо в Гельсінкі, повідомляє "Українська Правда".

Він додав, що Україна - не єдина мета хакерських атак з боку РФ, вся Європа і США теж страждають від нападів агресора, і це елемент гібридної війни. Тому, вважає президент, міжнародне співтовариство повинне вигадати нову структуру глобальної безпеки.

Зазначимо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про вдосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури".

Нагадаємо, що засідання РНБО 29 грудня присвятили кібератакам на державні сайти й об'єкти критичної інфраструктури України.

Варто зазначити, Європейський Союз виділяє додатково 800 тис євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій "East StratCom Task Force" для протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.