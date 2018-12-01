Португальця, який переміг на Євробаченні-2017, виписали з лікарні
Про це повідомляється в Instagram співака.
Собрал повернувся додому ввечері 11 січня. Зазначається, що він перебуває у тому післяопераційному періоді, коли треба уникати натовпу та впливу великої кількості людей.
"Дякуємо заздалегідь за повагу до нашої вимоги (не турбувати співака - ред.)", - повідомили представники Собрала.
Також зазначається, що новини про повернення Собрала на сцену будуть "найближчим часом".
Нагадаємо, у вересні Сальвадор Собрал був госпіталізований до клініки Лісабона. На початку грудня співаку пересадили серце.
Сальвадор Собрал від народження був серйозно хворий - у 27-річного виконавця порок серця. Заради хлопця організатори вперше змінили правила "Євробачення" і дозволили йому пропустити репетиції півфіналу.
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