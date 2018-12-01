Португальця, який переміг на Євробаченні-2017, виписали з лікарні

Переможця Євробачення-2017 португальця Сальвадора Собрала виписали з лікарні після успішної трансплантації серця.

Про це повідомляється в Instagram співака.

Собрал повернувся додому ввечері 11 січня. Зазначається, що він перебуває у тому післяопераційному періоді, коли треба уникати натовпу та впливу великої кількості людей.

"Дякуємо заздалегідь за повагу до нашої вимоги (не турбувати співака - ред.)", - повідомили представники Собрала.

Також зазначається, що новини про повернення Собрала на сцену будуть "найближчим часом".

Нагадаємо, у вересні Сальвадор Собрал був госпіталізований до клініки Лісабона. На початку грудня співаку пересадили серце.

Сальвадор Собрал від народження був серйозно хворий - у 27-річного виконавця порок серця. Заради хлопця організатори вперше змінили правила "Євробачення" і дозволили йому пропустити репетиції півфіналу.