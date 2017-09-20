Переможця "Євробачення-2017" госпіталізували для пересадки серця У 27-річного виконавця порок серця

Переможець конкурсу "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал був госпіталізований до клініки Лісабона, де готується до пересадки донорського серця.

Сальвадор Собрал. Фото: EPA/UPG

Гастролі артиста серйозно вплинули на стан його здоров'я. Останній концерт відбувся 8 вересня, повідомляє ТСН із посиланням на видання El Pais. Сальвадор Собрал від народження був серйозно хворий - у 27-річного виконавця порок серця. Заради хлопця організатори вперше змінили правила "Євробачення" і дозволили йому пропустити репетиції півфіналу. Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2017" відбувся в Києві у травні. Переможцем став португальський співак Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois, яку написав у співавторстві зі своєю сестрою Луїзою. Друге місце посіла Болгарія - її представив співак Крістіан Костов. На третьому місці - Молдова.

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