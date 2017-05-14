У Києві оголосили переможця пісенного конкурсу Євробачення-2017, – ВІДЕО
Про це свідчать результати глядацького голосування та голосування членів національних журі, оприлюднені на гранд-фіналі конкурсу.
Сальвадор Собрал з композицією "Amar Pelos Dois" отримав 758 балів.
На другому місці – представник Болгарії Крістіан Костов, який отримав 615 балів, на третьому – Молдова, гурт Sunstroke Project з 374 балами.
Україна ж отримала лише 36 балів й опинилася на 24 місці.
Фото: eurovision.tv
У фінал конкурсу вийшли 26 країн. За прогнозами букмекерів, найбільші шанси на перемогу були в Італії – Франческо Габбані "Occidentali's Karma", Португалії – Сальвадора Собрала з піснею "Amar Pelos Dois" та в Болгарії – Крістіана Костова і його "Beautiful Mess".
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", участь в якому взяли представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великої Британії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.
Гурт O.Torvald, який представляє Україну, виступив зі своєю піснею у великому фіналі.
Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.
Свала Бьйоргвінсдоуттір, яка представляє Ісландію на цьогорічному Євробаченні, може отримати штраф та навіть потрапити до в'язниці.
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