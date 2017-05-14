У Києві оголосили переможця пісенного конкурсу Євробачення-2017, – ВІДЕО

Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2017 став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Про це свідчать результати глядацького голосування та голосування членів національних журі, оприлюднені на гранд-фіналі конкурсу.

Сальвадор Собрал з композицією "Amar Pelos Dois" отримав 758 балів.

На другому місці – представник Болгарії Крістіан Костов, який отримав 615 балів, на третьому – Молдова, гурт Sunstroke Project з 374 балами.

Україна ж отримала лише 36 балів й опинилася на 24 місці.



Фото: eurovision.tv

У фінал конкурсу вийшли 26 країн. За прогнозами букмекерів, найбільші шанси на перемогу були в Італії – Франческо Габбані "Occidentali's Karma", Португалії – Сальвадора Собрала з піснею "Amar Pelos Dois" та в Болгарії – Крістіана Костова і його "Beautiful Mess".

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", участь в якому взяли представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великої Британії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.

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