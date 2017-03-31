Посадовці розікрали понад 13 млн грн на Чорнобильській АЕС
Встановлено, що посадові особи держпідприємства, яке є замовником держзакупівель спецодягу для працівників, належно не перевіряли достовірність і відповідність документів тендерної пропозиції одного з учасників торгів, повідомляє сайт прокуратури.
"За результатами закупівлі переможцем конкурсу було визнано підприємство, що надало пропозиції за найнижчою ціною. Проте надалі переможець тендеру відмовився від укладення договору про закупівлю товарів і переможцем визнали іншу особу. При цьому сума закупівлі вдвічі перевищила вартість придбаного товару", - наголошують у повідомленні.
Стосовно посадових осіб зареєстровано кримінальне провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 367 (службова недбалість) КК України.
Вирішується питання про скасування прийнятих рішень у судовому порядку.
Нагадаємо, що головне слідче управління Національної поліції з 5 жовтня 2015 року розслідує кримінальне провадження про факти розтрати держкоштів керівництвом ДСП "Чорнобильська АЕС".
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