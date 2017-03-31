Посадовці розікрали понад 13 млн грн на Чорнобильській АЕС

Прокуратура Київської області розпочала провадження стосовно посадових осіб державного підприємства, що обслуговує Чорнобильську АЕС, які намагалися заволодіти понад 13 млн гривень.

Встановлено, що посадові особи держпідприємства, яке є замовником держзакупівель спецодягу для працівників, належно не перевіряли достовірність і відповідність документів тендерної пропозиції одного з учасників торгів, повідомляє сайт прокуратури.

"За результатами закупівлі переможцем конкурсу було визнано підприємство, що надало пропозиції за найнижчою ціною. Проте надалі переможець тендеру відмовився від укладення договору про закупівлю товарів і переможцем визнали іншу особу. При цьому сума закупівлі вдвічі перевищила вартість придбаного товару", - наголошують у повідомленні.

Стосовно посадових осіб зареєстровано кримінальне провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Вирішується питання про скасування прийнятих рішень у судовому порядку.

Нагадаємо, що головне слідче управління Національної поліції з 5 жовтня 2015 року розслідує кримінальне провадження про факти розтрати держкоштів керівництвом ДСП "Чорнобильська АЕС".