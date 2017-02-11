Поставки білоруського бензину в Україну впали на 90%

Дефіцит А-92 в жовтні оцінюється в 30-35 тис. т, що становить приблизно 40% від споживання

У жовтні поставки бензину А-92 з Білорусі знизилися в порівнянні з середньомісячним значенням поточного року на 91% до 4 тисяч тонн.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі" А-95 "з посиланням на дані власного дослідження.

Різке скорочення поставок від основного постачальника призвело до дефіциту балансу А-92 в обсязі 30-35 тис. т, що становить близько 40% споживання цієї марки. Така нестача буде провокувати зростання цін на моторне паливо.

Споживання бензину А-92 в 2017 році становить 80-85 тис. т на місяць. З них на імпорт припадає 40-45 тис. т, які на 98% наповнюються з Білорусі.

За оперативними даними, в жовтні 2017 р імпортні поставки А-92 становили 9,7 тис. т, з яких всього білоруські - 4 тис. т. Це є мінімальним обсягом білоруських поставок за доступний для огляду період.

Жовтневий обвал поставок з Білорусі був відзначений і по бензину А-95: 10,5 тис. т проти середньомісячних 40 тис. т в 2017 році.

Різке зниження поставок пов'язано з плановим ремонтом на Мозирському НПЗ, який почався 10 вересня і має закінчитися до кінця жовтня.

В результаті дефіцит А-92 в жовтні оцінюється в 30-35 тис. т, що становить приблизно 40% від споживання. Дефіцит А-95 був багато в чому компенсований збільшенням імпорту з Литви (на 20 тис. т або втричі в порівнянні із середньомісячним показником).

Нагадаємо, що за період 4-5 жовтня ціни на бензини і дизельне паливо на АЗС продовжили зростання на 10-50 копійок за літр.