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Потужна злива з градом підтопила Дніпро, - ВІДЕО

Негода повалила по цілому місту чимало дерев
У вівторок, 22 серпня, в Дніпрі пройшла сильна злива з градом та потужним вітром.
Потужна злива з градом підтопила Дніпро, - ВІДЕО Фото: informator.dp.ua

За лічені хвилини після початку потужної зливи в різних районах Дніпра почали ламатися дерева та падати гілки, повідомляє "24 Канал" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, на проспекті Гагаріна дерево впало на трамвайні колії, перекривши проїзд електротранспорту. Гілки впали і на проїжджу частину, зачепивши тролейбусні дроти.

На вулиці Робочій дерево зламалося майже біля основи і пошкодило контактні проводи тролейбусів. А на вулиці Академіка Белелюбського дерево перекрило рух трамваїв. Також ускладнився рух автомобілів.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.

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22 08 2017 19:55
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