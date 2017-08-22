CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 22 серпня, в Дніпрі пройшла сильна злива з градом та потужним вітром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потужна злива з градом підтопила Дніпро, - ВІДЕО
Негода повалила по цілому місту чимало дерев
Фото: informator.dp.ua
За лічені хвилини після початку потужної зливи в різних районах Дніпра почали ламатися дерева та падати гілки, повідомляє "24 Канал" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Так, на проспекті Гагаріна дерево впало на трамвайні колії, перекривши проїзд електротранспорту. Гілки впали і на проїжджу частину, зачепивши тролейбусні дроти.
На вулиці Робочій дерево зламалося майже біля основи і пошкодило контактні проводи тролейбусів. А на вулиці Академіка Белелюбського дерево перекрило рух трамваїв. Також ускладнився рух автомобілів.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.
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22 08 2017 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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