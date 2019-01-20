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Пожежа на гірськолижному курорті Куршевель: двоє загиблих, 14 постраждалих

Причина пожежі поки невідома
Двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.
Пожежа на гірськолижному курорті Куршевель: двоє загиблих, 14 постраждалих Фото: з відкритих джерел

Пожежа сталася на світанку, через неї евакуювали приблизно 60 співробітників курорту, включаючи іноземців, з триповерхового житлового будинку, повідомляє AFP.

Пожежники знайшли два тіла у згорілій частині будівлі. Чотири людини отримали серйозні травми, трьох з них відправили гелікоптером до лікарні.

Свідки розповідають, що пожежа почалася близько 5 ранку, а людям довелося стрибати з вікон заради порятунку. У будівлі жили сезонні працівники, в основному молодь.

Причина пожежі поки невідома, близько 70 пожежних зуміли загасити вогонь до ранку.

 

Куршевель - один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у Французьких Альпах. Він має 11 п'ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, який має готелі з 6-м зірковим рейтингом.

Нагадаємо, що троє людей отримали незначні травми внаслідок сходження лавини на готель Säntis у швейцарському кантоні Аппенцелль-Ауссерроден в четвер.

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20 01 2019 13:16
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