Пожежа на гірськолижному курорті Куршевель: двоє загиблих, 14 постраждалих
Пожежа сталася на світанку, через неї евакуювали приблизно 60 співробітників курорту, включаючи іноземців, з триповерхового житлового будинку, повідомляє AFP.
Пожежники знайшли два тіла у згорілій частині будівлі. Чотири людини отримали серйозні травми, трьох з них відправили гелікоптером до лікарні.
Свідки розповідають, що пожежа почалася близько 5 ранку, а людям довелося стрибати з вікон заради порятунку. У будівлі жили сезонні працівники, в основному молодь.
Причина пожежі поки невідома, близько 70 пожежних зуміли загасити вогонь до ранку.
SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20 января 2019 г.
Куршевель - один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у Французьких Альпах. Він має 11 п'ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, який має готелі з 6-м зірковим рейтингом.
Нагадаємо, що троє людей отримали незначні травми внаслідок сходження лавини на готель Säntis у швейцарському кантоні Аппенцелль-Ауссерроден в четвер.
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