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Пожежа у таборі "Вікторія": потерпілі вимагають у влади Одеси 3,9 млн грн

У дитячого табору "Вікторія" нема свого майна - усе належить територіальній громаді в особі Одеської міськради
Родини 37 дітей, що перебували в оздоровчому таборі "Вікторія" під час пожежі 15 вересня 2017 року, вимагають від Одеської міськради відшкодування моральних збитків на загальну суму 3,9 мільйона гривень.
Пожежа у таборі "Вікторія": потерпілі вимагають у влади Одеси 3,9 млн грн Фото: dumskaya.net

Про це заявив адвокат потерпілих Микола Стоянов за засіданні у Київському райсуді Одеси, повідомляє "Укрінформ".

"Підсудний екс-директор комунального підприємства "Дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" Петрос Саркісян був найманим працівником і має нести кримінальну або адміністративну відповідальність за пожежу, але не цивільно-правову, яка передбачає компенсацію моральних збитків. Бо у дитячого табору "Вікторія" нема свого майна - усе належить територіальній громаді в особі Одеської міськради", - наголосив Стоянов.

За його словами, підсудний Саркісян діяв відповідно до контракту, укладеного ним з департаментом освіти і науки міськради, тож саме міськрада має відшкодовувати моральні збитки потерпілим.

Заслухавши позиції учасників процесу, суддя Віктор Чаплицький звернув увагу представника захисту потерпілих на те, що в позові не вказано, яке саме майно громади Одеси підлягає арешту. Суддя запропонував Стоянову протягом трьох діб виправити документ, доповнивши позов необхідними відомостями, і повторно подати на розгляд суду.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.

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02 07 2018 21:15
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