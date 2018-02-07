Пожежа у таборі "Вікторія": потерпілі вимагають у влади Одеси 3,9 млн грн

У дитячого табору "Вікторія" нема свого майна - усе належить територіальній громаді в особі Одеської міськради

Родини 37 дітей, що перебували в оздоровчому таборі "Вікторія" під час пожежі 15 вересня 2017 року, вимагають від Одеської міськради відшкодування моральних збитків на загальну суму 3,9 мільйона гривень.

Про це заявив адвокат потерпілих Микола Стоянов за засіданні у Київському райсуді Одеси, повідомляє "Укрінформ".

"Підсудний екс-директор комунального підприємства "Дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" Петрос Саркісян був найманим працівником і має нести кримінальну або адміністративну відповідальність за пожежу, але не цивільно-правову, яка передбачає компенсацію моральних збитків. Бо у дитячого табору "Вікторія" нема свого майна - усе належить територіальній громаді в особі Одеської міськради", - наголосив Стоянов.

За його словами, підсудний Саркісян діяв відповідно до контракту, укладеного ним з департаментом освіти і науки міськради, тож саме міськрада має відшкодовувати моральні збитки потерпілим.

Заслухавши позиції учасників процесу, суддя Віктор Чаплицький звернув увагу представника захисту потерпілих на те, що в позові не вказано, яке саме майно громади Одеси підлягає арешту. Суддя запропонував Стоянову протягом трьох діб виправити документ, доповнивши позов необхідними відомостями, і повторно подати на розгляд суду.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.