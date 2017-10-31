Правоохоронці доставили сина Авакова в ізолятор
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За його словами, в ізолятор також доставили іншого підозрюваного, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.
До цього Олександр Аваков і Сергій Чеботар пройшли медичний огляд у міській клінічній лікарні №4. Це - типова процедура перед доправленням підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції на Косогірному перевулку, написала журналістка Наталія Седлецька.
"Знаєте, як каже мій батько? Залишайтесь оптимістом", - так пояснив свій сьогоднішній гарний настрій затриманий син міністра нашому журналісту, написала Седлецька.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
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