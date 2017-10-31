Правоохоронці доставили сина Авакова в ізолятор

В ізолятор також доставили іншого підозрюваного, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря

Правоохоронні органи доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в ізолятор також доставили іншого підозрюваного, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

До цього Олександр Аваков і Сергій Чеботар пройшли медичний огляд у міській клінічній лікарні №4. Це - типова процедура перед доправленням підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції на Косогірному перевулку, написала журналістка Наталія Седлецька.

"Знаєте, як каже мій батько? Залишайтесь оптимістом", - так пояснив свій сьогоднішній гарний настрій затриманий син міністра нашому журналісту, написала Седлецька.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".