В Авакова звинувачують НАБУ в тиску

На думку Авакова, за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

"Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції", – йдеться у повідомленні, поширеному 31 жовтня на офіційному сайті відомства.

"МВС констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи", – йдеться в повідомленні.

"Приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства", – заявляють в МВС.

В МВС нагадують результати розслідування кримінального провадження, відкритого 07.07.2015 щодо можливих численних порушень під час процедури закупівлі рюкзаків для потреб МВС.

У відомстві Авакова зазначають, що під час ревізії досудове слідство не отримало доказів, що постачання рюкзаків відбулося не в повному обсязі, замість того, МВС надало НАБУ належні докази добросовісного виконання переможцями торгів договорів з постачання рюкзаків.

"Протягом всього часу роботи на посаді міністра внутрішніх справ України, щодо міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту держави від російської гібридної агресії", – йде мова в заяві МВС.

На думку Авакова, "за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи "кришування" та "договорняків".

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Як відомо, співробітники НАБУ проводять обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року. Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.

Навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.