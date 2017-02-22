Справа сина Авакова: НАБУ засекретило всю інформацію, - ЗМІ

У НАБУ, зіславшись на "таємницю слідства", не відповіли, навіть, на загальні питання про хід розслідування і терміни передачі справи до суду

Національне антикорупційне бюро України засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на відповідний запит DT.UA.

Зокрема, у запиті редакція цікавилася, чи допитувалися в рамках цього провадження міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його син Олександр, а також чи підтверджено доказами причетність Олександра Авакова до ТОВ "Дніпровед" (фірми-постачальника рюкзаків) та його дружбу з власником цієї фірми Володимиром Литвином. Водночас, у НАБУ, пославшись на "таємницю слідства", не відповіли, навіть, на загальні питання про хід розслідування і терміни передачі справи до суду.



Фото: "Дзеркало тижня"

Як відомо, навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.