ПЦУ зможе проводити богослужіння в Софійському соборі на Різдво, Великдень і Трійцю

Міністр культури Євген Нищук заявив, що Православна церква України зможе проводити богослужіння в Софійському соборі під час великих релігійних свят.

"Очевидно, йдеться про богослужіння на головні церковні і державні свята. Це Різдво, Великдень, Трійця, можливо, День незалежності, міжконфесійна молитва за Україну всіх представників релігійних організацій, всіх конфесій, як це було раніше. Мова не йде про щотижневу практику, тому що ми розуміємо, що це і пам'ятка національного значення, і пам'ятка ЮНЕСКО", - сказав він на прес-конференції, інфрмує LB.ua.

За його словами, існують суворі обмеження щодо кількості людей, які можуть перебувати в соборі. Крім того, там не можна довго палити свічки.

Нагадаємо, що за словами керівника департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрія Юраша, з 1929 року (крім періоду нацистської окупації) в Софійському соборі було тільки три повні літургійні служби: на початку 90-х, у 2008 році і на Різдво 2019 року.

18 жовтня Верховна Рада вирішила надати Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенському патріарху Варфоломію. За прийняття законопроекту №9208 за основу і в цілому проголосували 237 депутатів за мінімально необхідних 226.

Музейники виступили проти, так як регулярні служби в Софійському соборі небезпечні для фресок. Софійський собор входить до складу заповідника "Софія Київська". Це об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і перебуває в управлінні Міністерства культури.

У 2016 році Мінкульт, всупереч позиції музейників, погодив передачу в безоплатне користування УПЦ Київського патріархату будинок Трапезної (Малої Софії) в Національному заповіднику "Софія Київська".