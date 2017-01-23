"Правий сектор" перевіряє справи слідчого комітету РФ проти п'ятьох росіян
"Ми приймаємо в організацію з позивними, а не по іменах і прізвищах. Тому ми зараз перевіряємо інформацію, яку поширив слідчий комітет", - сказав Скоропадський, інформує "Еспресо".
За словами Скоропадського, він не виключає факту затримання росіян, так як проти нього, як громадянина Росії, теж порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК РФ, тобто діяльність екстремістської організації.
Олександр Валів, один з фігурантів кримінальної справи стосовно п'ятьох громадян РФ, які вступили в "Правий сектор", на своїй сторінці у Facebook також прокоментував цю заяву.
"Привіт нову кримінальну справу! Тепер, на думку Слідчого Комітету РФ, я ще і керівник і учасник Правого Сектора".
Нагадаємо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".
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