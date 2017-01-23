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"Правий сектор" перевіряє справи слідчого комітету РФ проти п'ятьох росіян

У "Правому секторі" не виключають факту затримання росіян
Спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський заявив, що причетність до руху п'ятьох росіян, проти яких слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи, наразі перевіряється.
"Правий сектор" перевіряє справи слідчого комітету РФ проти п Фото:sledcom.ru

"Ми приймаємо в організацію з позивними, а не по іменах і прізвищах. Тому ми зараз перевіряємо інформацію, яку поширив слідчий комітет", - сказав Скоропадський, інформує "Еспресо".

За словами Скоропадського, він не виключає факту затримання росіян, так як проти нього, як громадянина Росії, теж порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК РФ, тобто діяльність екстремістської організації.

Олександр Валів, один з фігурантів кримінальної справи стосовно п'ятьох громадян РФ, які вступили в "Правий сектор", на своїй сторінці у Facebook також прокоментував цю заяву.

"Привіт нову кримінальну справу! Тепер, на думку Слідчого Комітету РФ, я ще і керівник і учасник Правого Сектора".

Нагадаємо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".

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23 01 2017 14:19
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