CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єрка Нової Зеландії Джасіда Ардерн стане першою в історії главою держави, яка піде в декрет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єрка Нової Зеландії стане першою главою держави, яка піде у декрет
За словами, Ардерн, в цей період вона має намір "бути на зв'язку"
Фото: Twitter
Прем'єрка стане другою жінкою в світі, яка народить дитину на посту глави уряду. Першою такою жінка стала колишня прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто, яка народила доньку в 1990 році, очолюючи пакистанський уряд.
Ардерн народить дитину в червні. Батько дитини - телеведучий Кларк Гейфорд, з яким вона живе вже чотири роки, але не перебуває в офіційному шлюбі. Зазначається, прем'єрка піде в декрет на шість тижнів. На цей час її замінить віце-прем'єр країни Вінстон Пітерс, повідомляє NBC.
Фото: TVNZ
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18 04 2018 17:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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