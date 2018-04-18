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Прем'єрка Нової Зеландії стане першою главою держави, яка піде у декрет

За словами, Ардерн, в цей період вона має намір "бути на зв'язку"
Прем'єрка Нової Зеландії Джасіда Ардерн стане першою в історії главою держави, яка піде в декрет.
Прем Фото: Twitter

Прем'єрка стане другою жінкою в світі, яка народить дитину на посту глави уряду. Першою такою жінка стала колишня прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто, яка народила доньку в 1990 році, очолюючи пакистанський уряд.

Ардерн народить дитину в червні. Батько дитини - телеведучий Кларк Гейфорд, з яким вона живе вже чотири роки, але не перебуває в офіційному шлюбі. Зазначається, прем'єрка піде в декрет на шість тижнів. На цей час її замінить віце-прем'єр країни Вінстон Пітерс, повідомляє NBC.


Фото: TVNZ

 

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18 04 2018 17:13
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