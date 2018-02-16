Президент ФІФА озвучив революційні плани з приводу трансферів і контрактів гравців
Про це повідомив football-italia.
План чиновника складається з 11 пунктів, і він буде розглянутий на засіданні виконкому ФІФА 28 лютого.
Ключовими пунктами реформи Інфантіно повинні стати скасування зимового трансферного вікна, скорочення літнього до початку чемпіонатів, обмеження кількості оренд, а також введення максимально можливих зарплат.
"Важливо включити деякі правила, які стосувалися б кількості гравців в клубі і можливості їх здачі в оренду. Те ж саме стосується і зарплат. Ми повинні захистити футбол і цінності, які зробили його таким, яким він є", - сказав Інфантіно.
Відзначається також, що президент ФІФА хоче обмежити виплати агентам і посередникам при укладанні угод.
Варто зазначити, що частина цих планів вже виконуються без участі ФІФА. Наприклад, англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення про скорочення літнього трансферного вікна ще в минулому році. Італійська Серія А також близька до цього рішення.
Раніше повідомлялося, що ФІФА може відсторонити від участі в Чемпіонаті світу-2018 збірну Іспанії через втручання держави в справи футбольної федерації країни.
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