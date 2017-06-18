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Президент Коста-Рики проковтнув осу під час інтерв'ю, пожартував і продовжив говорити, – ВІДЕО

Політик запропонував надіслати отримане відео на CNN
Президент Коста-Рики Луїс Гільєрмо Соліс проковтнув осу під час розповіді про відкриття бетонного заводу на півдні країни.
Президент Коста-Рики проковтнув осу під час інтерв Фото: afp.com

Про це повідомляє abc6.

"Я її з'їв. Я з'їв осу. Таке відбувається не щодня. Надішліть це на CNN. Чистий білок!" – віджартувався Соліс, попив води та продовжив розповідати про проект.

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18 06 2017 22:30
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