НОВИНИПрезидент Коста-Рики Луїс Гільєрмо Соліс проковтнув осу під час розповіді про відкриття бетонного заводу на півдні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Коста-Рики проковтнув осу під час інтерв'ю, пожартував і продовжив говорити, – ВІДЕО
Політик запропонував надіслати отримане відео на CNN
Фото: afp.com
Про це повідомляє abc6.
"Я її з'їв. Я з'їв осу. Таке відбувається не щодня. Надішліть це на CNN. Чистий білок!" – віджартувався Соліс, попив води та продовжив розповідати про проект.
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18 06 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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