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Величезний рій бджіл заблокував вхід в хмарочос у Нью-Йорку, - ВІДЕО

До будівлі прибули бджолярі, які помістили комах в коробку
У нью-йоркському боро Манхеттен (США) близько 20 тисяч бджіл обліпили стіну біля входу в будівлю Vox Media.
Величезний рій бджіл заблокував вхід в хмарочос у Нью-Йорку, - ВІДЕО Фото: скріншот

Бджоли пішли за своєю королевою, яка шукала нове місце для проживання через спеку, що панує в Нью-Йорку, повідомляє новинний портал Verge Science, який у Facebook розмістив відеозапис події.

До будівлі прибули бджолярі, які помістили комах в коробку.

Зазначимо, що з 2010 року в Нью-Йорку дозволено розводити бджіл. Жителі міста займаються бджільництвом на дахах своїх будинків заради заробітку, а також кілька вуликів є в Беттері-парку (Манхеттен).

Нагадаємо, що румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули. Останнім часом туристи, які підіймалися сходинками до руїн старовинного замку, зустрічалися з бурою ведмедицею, яка виховує трьох дитинчат і живе неподалік.

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15 06 2017 09:19
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