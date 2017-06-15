Величезний рій бджіл заблокував вхід в хмарочос у Нью-Йорку, - ВІДЕО

До будівлі прибули бджолярі, які помістили комах в коробку

У нью-йоркському боро Манхеттен (США) близько 20 тисяч бджіл обліпили стіну біля входу в будівлю Vox Media.

Бджоли пішли за своєю королевою, яка шукала нове місце для проживання через спеку, що панує в Нью-Йорку, повідомляє новинний портал Verge Science, який у Facebook розмістив відеозапис події.

До будівлі прибули бджолярі, які помістили комах в коробку.

Зазначимо, що з 2010 року в Нью-Йорку дозволено розводити бджіл. Жителі міста займаються бджільництвом на дахах своїх будинків заради заробітку, а також кілька вуликів є в Беттері-парку (Манхеттен).

Нагадаємо, що румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули. Останнім часом туристи, які підіймалися сходинками до руїн старовинного замку, зустрічалися з бурою ведмедицею, яка виховує трьох дитинчат і живе неподалік.