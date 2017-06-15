Величезний рій бджіл заблокував вхід в хмарочос у Нью-Йорку, - ВІДЕО
Бджоли пішли за своєю королевою, яка шукала нове місце для проживання через спеку, що панує в Нью-Йорку, повідомляє новинний портал Verge Science, який у Facebook розмістив відеозапис події.
До будівлі прибули бджолярі, які помістили комах в коробку.
Зазначимо, що з 2010 року в Нью-Йорку дозволено розводити бджіл. Жителі міста займаються бджільництвом на дахах своїх будинків заради заробітку, а також кілька вуликів є в Беттері-парку (Манхеттен).
Нагадаємо, що румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули. Останнім часом туристи, які підіймалися сходинками до руїн старовинного замку, зустрічалися з бурою ведмедицею, яка виховує трьох дитинчат і живе неподалік.
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