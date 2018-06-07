Президент Макрон приїде до Росії на матч французької збірної

Президент Франції Еммануель Макрон приїде до Санкт-Петербургу у вівторок, 10 липня, підтримати збірну Франції.

Про це повідомляє BFM TV.

Жодних політичних зустрічей в рамках візиту, за інформацією телеканалу, не планується. Президент Макрон прибуде до міста менш ніж на добу і після матчу повернеться до Франції.

Нагадаємо, збірна Франції 6 липня вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018. У півфіналі французи гратимуть або з Бельгією або з Бразилією.