СПОРТ НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон приїде до Санкт-Петербургу у вівторок, 10 липня, підтримати збірну Франції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Макрон приїде до Росії на матч французької збірної
Жодних політичних зустрічей в рамках візиту не планується
Фото: reuters.com
Про це повідомляє BFM TV.
Жодних політичних зустрічей в рамках візиту, за інформацією телеканалу, не планується. Президент Макрон прибуде до міста менш ніж на добу і після матчу повернеться до Франції.
Нагадаємо, збірна Франції 6 липня вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018. У півфіналі французи гратимуть або з Бельгією або з Бразилією.
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06 07 2018 22:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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