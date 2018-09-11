Президент підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів

Указ розробили на виконання попередніх рішень глави держави щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Як повідомляють у прес-службі глави держави, цим актом продовжується виплата стипендії глави держави сину журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.

Указ розробили на виконання попередніх рішень глави держави щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та щодо запровадження додаткових заходів стосовно їх соціального захисту і підвищення ефективності державної підтримки журналістів та їхніх сімей.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко збільшив загальну суму гранту на підтримку культури і мистецтва з 1 до 8 млн грн від 2019 року.