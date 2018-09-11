Президент підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів
Як повідомляють у прес-службі глави держави, цим актом продовжується виплата стипендії глави держави сину журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.
Указ розробили на виконання попередніх рішень глави держави щодо збільшення розміру стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та щодо запровадження додаткових заходів стосовно їх соціального захисту і підвищення ефективності державної підтримки журналістів та їхніх сімей.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко збільшив загальну суму гранту на підтримку культури і мистецтва з 1 до 8 млн грн від 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- ВІДЕО Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
- Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу