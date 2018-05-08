Президент Сербії порівняв Хорватію з Гітлером
"Гітлер хотів світ без євреїв, Хорватія – без сербів. В обох випадках були заклики до остаточного рішення", – заявив лідер Сербії під час вшанування пам’яті загиблих унаслідок хорватської воєнної операції "Буря", інформує "Радіо Свобода".
Внаслідок операції "Буря" у серпні 1995 року Хорватія встановила контроль над захопленими сербськими повстанцями територіями.
Дискусійною лишається кількість людей, зокрема цивільних, які загинули під час операції: різні джерела називають від сотень до тисяч вбитих.
Нагадаємо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що країнам Західних Балкан необхідна європейська перспектива, щоб на їхню територію не повернулася війна.
Після розпаду Югославії 1992 року на території Боснії і Герцеговини почався збройний конфлікт між сербами з одного боку і боснійськими мусульманами і хорватами з іншого. Війна припинилася після втручання НАТО. Кількість загиблих у результаті конфлікту, за різними даними, становить від 100 до 200 тисяч осіб.
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