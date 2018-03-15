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Президент Сербії заявив про готовність країни до компромісу стосовно Косова

ЄС наполягає на нормалізації відносин між Белградом і Приштиною в якості ключової умови на шляху вступу до блоку
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова до компромісу у суперечці щодо Косова.
Президент Сербії заявив про готовність країни до компромісу стосовно Косова Фото: European Western Balkans

Про це він заявив на зустрічі з представником Держдепу США Весом Мітчеллом, повідомляє "Радіо Свобода".

"Для нас найбільшою перешкодою на шляху до Європи насправді є ситуація з Косово, і тому Сербія готова говорити про можливі компроміси", - сказав Вучич.

ЄС наполягає на нормалізації відносин між Белградом і Приштиною в якості ключової умови на шляху вступу до блоку.

"Ми можемо прийняти лише компроміс, але не приниження нашого народу", - наголосив Вучич.

Зазначимо, раніше Вучич заявляв, що серби навряд чи підтримають повне визнання Косова як незалежної держави в обмін на членство в ЄС.

Нагадаємо, Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, на вимогу Брюсселя повинна налагодити свої стосунки з Косовом. Про це раніше заявляв європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган.

Варто відзначити, що глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Сербія повинна визнати незалежність своєї колишньої провінції Косова, якщо хоче приєднатися до Євросоюзу.

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15 03 2018 11:28
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