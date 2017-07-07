Президент України підписав указ про призов до Національної гвардії
Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.
Згідно з указом, призовуть придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Таким чином, президент частково змінив указ від 24 лютого 2017 року, який передбачав терміни призову на строкову військову службу в квітні-травні і жовтні-листопаді.
Чисельність призовників, які підуть служити у серпні 2017 року, має визначити Кабмін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство оборони не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції покликаних на військову службу офіцерів запасу.
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