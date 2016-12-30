Президент затвердив новий військовий квиток

Військові квитки, які були видані до цього, не підлягають обміну на військові квитки нового зразка

Президент України Петро Порошенко своїм указом №582/2016 затвердив новий військовий квиток.

Відповідний документ опублікований на сайті Глави держави.

Відзначимо, зокрема, указом №582/2016 затверджено нові положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу, а попередні визнані такими, що втратили чинність.

У документі прописано, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання його чинності, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка.

Згідно з першим положенням, військові квитки видаються не тільки районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, але і підрозділами Служби зовнішньої розвідки після звільнення її військовослужбовця в запас.

Також бланки військових квитків виготовляються не тільки за замовленням Міністерства оборони, але і Служби зовнішньої розвідки, а видача, зберігання і знищення військових квитків провадиться у порядку, визначеному Міноборони та Службою зовнішньої розвідки України.

Згідно з другим положенням, бланки військових квитків виготовляються не на замовлення Міноборони з урахуванням заявок Служби безпеки України, а за замовленням Міноборони, СБУ і Служби зовнішньої розвідки.

Відповідно, видачу, зберігання, заповнення і знищення військових квитків провадять у порядку, встановленому не тільки Міноборони і СБУ, але і Службою зовнішньої розвідки.

Інші пункти обох положень залишилися практично незмінними.

Як повідомляв iPress.ua, у держбюджеті на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.