Президент затвердив новий військовий квиток
Відповідний документ опублікований на сайті Глави держави.
Відзначимо, зокрема, указом №582/2016 затверджено нові положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу, а попередні визнані такими, що втратили чинність.
У документі прописано, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання його чинності, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка.
Згідно з першим положенням, військові квитки видаються не тільки районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, але і підрозділами Служби зовнішньої розвідки після звільнення її військовослужбовця в запас.
Також бланки військових квитків виготовляються не тільки за замовленням Міністерства оборони, але і Служби зовнішньої розвідки, а видача, зберігання і знищення військових квитків провадиться у порядку, визначеному Міноборони та Службою зовнішньої розвідки України.
Згідно з другим положенням, бланки військових квитків виготовляються не на замовлення Міноборони з урахуванням заявок Служби безпеки України, а за замовленням Міноборони, СБУ і Служби зовнішньої розвідки.
Відповідно, видачу, зберігання, заповнення і знищення військових квитків провадять у порядку, встановленому не тільки Міноборони і СБУ, але і Службою зовнішньої розвідки.
Інші пункти обох положень залишилися практично незмінними.
Як повідомляв iPress.ua, у держбюджеті на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.
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