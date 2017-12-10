Президентом Ліберії став один із найвідоміших африканських футболістів

Один із найвідоміших африканських футболістів, ліберійський спортивний і політичний діяч Джордж Веа був обраний президентом Ліберії.

На виборах голови держави в 2017 році 51-річний Веа переміг свого головного конкурента - віце-президента Ліберії Джозефа Бокая. Під час передвиборної кампанії обидва суперники обіцяли боротися з корупцією, яка, поряд з високим рівнем безробіття, є однією з основних проблем країни, інформує DW.

Джордж Веа - один з найвідоміших африканських футболістів. У 1995 році був визнаний гравцем року за версією ФІФА, найкращим футболістом Європи ("Золотий м'яч") і найкращим африканським футболістом року. При цьому він є одним із двох володарів Золотого м'яча, який ніколи не грав на чемпіонаті світу, і єдиним володар трофея, збірна якого ніколи не грала на чемпіонаті світу.

Після завершення футбольної кар'єри Веа зайнявся гуманітарною та політичною діяльністю, і в 2005 році балотувався на пост президента Ліберії. Перемігши в першому турі голосування з 28% голосів, у другому турі він програв 67-річній Елен Джонсон-Серліф, яка стала першою в історії Африки жінкою-президентом. Як зазначає DW, багато громадян Ліберії вважають, що тоді у Веа вкрали перемогу.

Нагадаємо, що верховний суд Кенії скасував результати виборів президента, які відбулися в серпні, і наказав провести нові у двомісячний термін.