У Кенії скасували результати виборів президента

За інформацією ЗМІ, це перший такий випадок в Африці

Верховний суд Кенії скасував результати виборів президента, які відбулися в серпні, і наказав провести нові у двомісячний термін.

Вибори в Кенії відбулися 8-го серпня. Через декілька днів центральна виборча комісія оголосила про переобрання президента Ухуру Кеніати, який очолює країну з березня 2013 року. Він набрав 54,3% голосів, тоді як його суперник, лідер опозиції Раїла Одінга - 44,7%, повідомляє BBC.

Одінга не визнав результатів виборів, заявивши про маніпуляції. У результаті Кенію охопили спалахи насильства, жертвами яких стали щонайменше 28 осіб.

Відзначимо, що в 2016 році президент Гамбії Яйя Джамме, який правив країною з 1994 року, програв вибори опозиційному кандидату Адаму Берроу. Після цього Джамме оскаржив підсумки виборів у суді - і його повноваження продовжили на три місяці.

Але проти цього рішення суду виступило Економічне співтовариство країн Західної Африки, яке визнало переможцем виборів Адама Барроу. Влада Сенегалу та інших країн заявили, що їхні збройні сили готові вторгнутися на територію Гамбії, якщо Джамме не покине свою посаду вчасно.

У результаті Джамме все ж поступився своєю посадою.

Нагадаємо, що в Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент країни вимагали переглянути підсумки голосування через втручання чаклунства.