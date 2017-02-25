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Боєць АТО пробіг 30 метрів із пораненням та героїчно врятував групу побратимів

Спочатку він був штурмовиком, потім перевівся в розвідувально-диверсійну групу. Згодом, під час обстрілу зазнав серйозного каліцтва
Боєць АТО з позивним "Гвинт" під час ворожої засідки на Донбасі врятував цілу групу побратимів, незважаючи на тяжке поранення.
Боєць АТО пробіг 30 метрів із пораненням та героїчно врятував групу побратимів Фото:УНІАН

Історію про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів директор Інтерактивного музею бойових побратимів у Тернополі Ігор Войцеховський.

За його словами, "Гвинт" воював у 5 окремому батальйоні Української добровольчої армії. Спочатку він був штурмовиком, потім перевівся в розвідувально-диверсійну групу. А під час обстрілу 2014 року зазнав серйозного каліцтва.

"Якось під час походу в тил ворога хлопці нарвалися на ворожу засідку. "Гвинт" підірвався на розтяжці, але, незважаючи на важке поранення, пробіг, відстрілюючись, більше 30 метрів, і своїми діями врятував усю групу від знищення. Але через те поранення втратив ногу", – розповів Войцеховський.

Він зазначив, що товариші не залишили героя. "Гвинт" пройшов курс лікування в Київському центральному військовому госпіталі, його протезували. Зовсім скоро боєць повернувся на службу.

"І тепер "Гвинт" уже більше півроку знову воює – на спортивному протезі. Незважаючи на серйозне каліцтво, він знову диверсант, ходить у ворожий тил нарівні зі здоровими бійцями. Це зайвий раз доводить, що каліцтво – не в наших тілах, а в наших головах", – заявив Войцеховський.

Нагадаємо, від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

 
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25 02 2017 16:47
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