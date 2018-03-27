Продавчині зіпсованої риби у Львові дали умовно

Франківський районний суд Львова 20 березня виніс вирок у справі про масове отруєння копченою рибою, яке сталося в місті минулої осені. Жінка, яка продавала зіпсований товар, отримала п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Слідство встановило, що жінка вудила скумбрію у власній квартирі і гаражі з грубими порушеннями санітарно-епідеміологічних правил, а потім продавала її на базарі. Згодом у лікарні Львівської області із сальмонельозом потрапило кілька десятків людей, у тому числі діти, - йдеться в рішенні суду, інформує LB.ua.

Жінка визнала свою провину, розкаялася і просила суворо не карати.

Суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства і звільнив її від виконання покарання з установленням випробувального терміну.

Жінку звинувачували за ч.2 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм), їй могло загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що масове отруєння у Львові почалося 22 вересня 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.