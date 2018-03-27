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Продавчині зіпсованої риби у Львові дали умовно

Зіпсований товар відправив на лікарняне ліжко десятки людей
Франківський районний суд Львова 20 березня виніс вирок у справі про масове отруєння копченою рибою, яке сталося в місті минулої осені. Жінка, яка продавала зіпсований товар, отримала п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
Продавчині зіпсованої риби у Львові дали умовно Фото: gettyimages.com

Слідство встановило, що жінка вудила скумбрію у власній квартирі і гаражі з грубими порушеннями санітарно-епідеміологічних правил, а потім продавала її на базарі. Згодом у лікарні Львівської області із сальмонельозом потрапило кілька десятків людей, у тому числі діти, - йдеться в рішенні суду, інформує LB.ua.

Жінка визнала свою провину, розкаялася і просила суворо не карати.

Суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства і звільнив її від виконання покарання з установленням випробувального терміну.

Жінку звинувачували за ч.2 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм), їй могло загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що масове отруєння у Львові почалося 22 вересня 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

 

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27 03 2018 16:32
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