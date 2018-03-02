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Продюсера Вайнштейна вигнали з Британської кіноакадемії

Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами
Американського продюсера Гарві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.
Продюсера Вайнштейна вигнали з Британської кіноакадемії Фото: cloudfront.net

Про це повідомляє "112 канал" із посиланням на Deadline.

Раніше повідомлялося, що організація призупинила членство Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях. Тоді BAFTA назвала ймовірну поведінку продюсера абсолютно неприйнятною.

Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

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03 02 2018 12:51
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