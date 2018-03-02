CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканського продюсера Гарві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продюсера Вайнштейна вигнали з Британської кіноакадемії
Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами
Фото: cloudfront.net
Про це повідомляє "112 канал" із посиланням на Deadline.
Раніше повідомлялося, що організація призупинила членство Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях. Тоді BAFTA назвала ймовірну поведінку продюсера абсолютно неприйнятною.
Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами.
Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.
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03 02 2018 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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