Продюсера Вайнштейна вигнали з Британської кіноакадемії

Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами

Американського продюсера Гарві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Про це повідомляє "112 канал" із посиланням на Deadline.

Раніше повідомлялося, що організація призупинила членство Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях. Тоді BAFTA назвала ймовірну поведінку продюсера абсолютно неприйнятною.

Вайнштейн мав тісні зв'язки з британською кіноіндустрією, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.