Проїзд по Шулявському мосту в Києві закриють на півтора роки для ремонту
"Для регулювання руху встановлять три світлофори, перенесуть контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів і винесуть МАФи з радіусу проведення реконструкції. Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців", - йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.
Відзначають, що на час проведення робіт на цій ділянці зміниться схема руху транспорту.
Зміни руху:
- рух по вул. Олександра Довженка - вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих дач) буде відбуватися по вулицях: Антона Цедіка (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги встановлять тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій і поверненням на вул. Вадима Гетьмана.
- по вул. Вадима Гетьмана - вул. Олександра Довженка (і бік вул. Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також встановлять тимчасовий світлофор).
- односторонніми будуть вулиці Антона Цедіка (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова і вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (встановлять тимчасовий світлофор).
- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана буде з кінцевою зупинкою "Індустріальний міст". З боку вул. Теліги по вул. Олександра Довженка - вул. Івана Гонти.
Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.
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