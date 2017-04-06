Прокуратура Харківської області оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Стаханова
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-секретаря прокуратури Харківської області Віту Дубовик.
"Слідство прокуратури Харківської області провело досудове розслідування стосовно мера Стаханова громадянина Борисова за трьома статтями кримінального кодексу (ст. 110, 258-3, 365). Кримінальне провадження було розслідуване, обвинувальний акт направлений до суду. Судом була визначена підсудність за одним із судів у Донецькій області. У четвер (1 червня) був оголошений виправдувальний вирок", – повідомила Дубовик.
Вона підкреслила, що прокуратура Харківської області після отримання повного тексту вироку оскаржить його в апеляційній інстанції.
"Як тільки прокуратура Харківської області отримає повний текст рішення, буде подана апеляція. Ми переконані, що зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку", – підкреслили у прокуратурі.
Нагадаємо, Борисова затримали наприкінці липня 2014 року на території Запорізької області. 4 червня 2017 суд виправдав екс-мера Стаханова, Луганської області, Юрія Борисова.
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