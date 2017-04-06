Прокуратура Харківської області оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Стаханова

Після отримання повного тексту вироку прокуратура оскаржить його

Прокуратура Харківської області оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Кадіївки (Стаханова) Юрію Борисову.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-секретаря прокуратури Харківської області Віту Дубовик.

"Слідство прокуратури Харківської області провело досудове розслідування стосовно мера Стаханова громадянина Борисова за трьома статтями кримінального кодексу (ст. 110, 258-3, 365). Кримінальне провадження було розслідуване, обвинувальний акт направлений до суду. Судом була визначена підсудність за одним із судів у Донецькій області. У четвер (1 червня) був оголошений виправдувальний вирок", – повідомила Дубовик.

Вона підкреслила, що прокуратура Харківської області після отримання повного тексту вироку оскаржить його в апеляційній інстанції.

"Як тільки прокуратура Харківської області отримає повний текст рішення, буде подана апеляція. Ми переконані, що зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку", – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, Борисова затримали наприкінці липня 2014 року на території Запорізької області. 4 червня 2017 суд виправдав екс-мера Стаханова, Луганської області, Юрія Борисова.